Teatro a Marcheno con “Le parole non sanno quello che dicono”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, venerdì 1 aprile 2022 alle ore 21 a Marcheno, presso l’Auditorium della Scuola Media (via Madonnina, 24) va in scena “Le parole non sanno quello che dicono“, di e con Marta Dalla Via; direzione tecnica e musiche di Roberto Di Fresco; una produzione Fratelli Dalla Via in collaborazione con Piccionaia Centro di Produzione Teatrale.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro.