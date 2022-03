Teatro a Inzino con “L’amore per l’educazione”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, sabato 26 marzo alle ore 21 a Inzino di Gardone Val Trompia, presso il Cinema teatro (via Volta) va in scena “L’amore per l’educazione”, tratto dal libro “Cuore” di Edmondo De Amicis. Meditazione pedagogica a cura di Gabriele Vacis con Alberto Rosso; un format Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona; scenofonia Roberto Tarasco; coordinamento Andrea Ciommiento.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro.