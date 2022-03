Teatro a Concesio con “Potevo essere io”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, sabato 9 aprile 2022 alle ore 21 a Concesio, presso l’Auditorium della Scuola Media di S. Andrea (via Camerate, 1) va in scena “Potevo essere io“, di Renata Ciaravino, con Arianna Scommegna; supervisione registica Serena Sinigaglia; set Maria Spazzi; video e scelte musicali Elvio Longato; luci Carlo Compare; produzione ATIR.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro.