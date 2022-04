Teatro, a Caino va in scena “Sandro”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, sabato 30 aprile 2022 alle ore 21 a Caino, presso il Teatro Oratorio (via Folletto) va in scena “Sandro“, di Christian Poli con Andrea Santonastaso; inserti drammaturgici Nicola Bonazzi; scena Nicola Bruschi; disegni Andrea Santonastaso; videomapping

Francesco Massari; aiuto regia Mattia De Luca. Regia Nicola Bonazzi; produzione Teatro dell’Argine Soc. Coop. Sociale.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro e tessera treatro terrediconfine (sottoscrizione libera).