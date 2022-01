“Teatrino Digitale” domenica al teatro Colonna di Brescia

(red.) Domenica 23 gennaio (ore 11.00 / 15.30 / 17.30) a Brescia, presso il teatro Colonna di via Chiusure 79, è in programma lo spettacolo “Teatrino Digitale” messo in scena dalla compagnia Teatro Telaio, che tra l’altro cura la rassegna “Storie in famiglia” per spettacoli di qualità dedicati ai bambini. Il costo è di 6 euro. Per prenotare seguire il form.

All’interno di una piccola baracca per burattini vivono e appaiono, scomposte e apparentemente non collegate tra loro, le parti di un attore in carne e ossa che non percepiamo mai per intero. Attraverso il boccascena del minuscolo teatrino vediamo dapprima solo un paio di dita, poi il viso, mentre il resto del suo corpo è celato alla vista dei piccoli spettatori.

La cornice è creata dalle due dita protagoniste, gli indici delle mani ribattezzati Undito e Secondito, pronti a litigare tra di loro ma muti quando appare l’attore, loro padrone. Le due dita sono in teatro per aiutare l’attore a raccontare tre storie; tre brevi “spettacoli” ispirati a libri illustrati per l’infanzia che riflettono, nell’ordine, sui concetti di attesa, sguardo, ribellione.