Swing Me Trio sul palco del Ciro Sound Live di Mompiano

Brescia. Martedì 5 aprile alle 21,15 sul palco del Ciro Sound Live si esibirà Swing Me Trio, una formazione composta da Luciano Poli (chitarra), Mauro Sereno (contrabbasso) e Cecilia Carta (voce), che propone un repertorio di musica jazz swing.

Il concerto si tiene nel Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488