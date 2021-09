“Suonami!”, Alberto Mattioli presenta due libri sul melodramma

Nell’ambito di Suonami, giovedì 9 settembre alle ore 18 Alberto Mattioli presso la cascina del Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia) presenta due libri dedicati al melodramma: “Pazzo per l’opera” e “Va’, pensiero”.

Dal 9 al 12 settembre nel centro storico di Brescia si svolge Suonami, ottava edizione: 7 pianoforti negli angoli più belli del centro (vedi la cartina), sono a disposizione di chiunque li vorrà suonare, anche solo un minuto, in piena libertà .