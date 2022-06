Sulle tracce dei Martinengo e dei loro palazzi in città, una visita guidata

Brescia. L’associazione “Guida Artistica”, gruppo di guide turistiche di Brescia e Provincia, propone per mercoledì 29 giugno a partire dalle ore 20 la visita guidata:

NEL CAMPO DELL’AQUILA. I MARTINENGO: UN SOLO COGNOME, TANTE FAMIGLIE

Almeno una volta nella vita, tutti hanno sentito parlare della famiglia Martinengo. Potente élite di condottieri, si è distinta non solo per le imprese militari, ma anche per i lussuosi palazzi che ancora oggi fanno bella mostra di sé tra piazze e vicoli della città. Non tutti sanno che numerosissimi sono i rami di questa stirpe: l’itinerario vi guiderà in questa “foresta” di illustri personaggi ammirando le facciate delle loro sontuose dimore in una piacevole passeggiata serale.

E’ obbligatoria la prenotazione al 3473028031 e ogni appuntamento prevede un contributo di euro 8. La durata è di 90 minuti circa e l’inizio alle ore 20.