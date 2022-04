Storie e segreti del Falcone d’Italia, visita guidata al Castello di Brescia

Brescia. Il programma delle visite guidate proposte da Oltre il Tondino questo fine settimana prevede per domenica 24 aprile un appuntamento alle ore 18 quando la luce si fa più calda, e il medolo l’antica pietra che ha costruito il medioevo di Brescia si tinge di arancio. Nella suggestione della luce che precede il tramonto, si sale in Castello per la visita guidata All’attacco! Storie e segreti del Falcone d’Italia.

Da qualsiasi parte si arrivi in città, lui è lì che ci osserva. Dalla sommità del colle Cidneo sono 2000 anni di storia a raccontarsi con storie e segreti. Ad esempio, quale origine ha il nome Cidneo?

Una visita guidata per tutti, perché davanti ad un ponte levatoio e ad una torre merlata tutti ci trasformiamo in cavalieri dall’armatura lucente. Contributo: 8 euro.

La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it.