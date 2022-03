“Storie di vite”, il libro presentato a Cascina Clarabella

Giovedì 3 marzo alle ore 19 presso la Cascina Clarabella (via E. Mattei, Corte Franca, Bs), Salvo Ognibene presenta il suo libro “Storie di vite” (un capitolo racconta la nostra cantina Clarabella e il nostro progetto sociale). Ognibene è saggista e sommelier, scrive di vino, di storie e di territori ed è autore di diverse pubblicazioni sui fenomeni mafiosi.

La serata ha il patrocinio del Comune di Corte Franca ed è la prima di una serie di iniziative sulla legalità promosse dai comuni di Castegnato, Corte Franca, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo (capofila) e Rodengo Saiano, in occasione del trentennale della Strage di Capaci.

L’incontro apre la rassegna “Parole tra i filari”, gli aperitivi culturali con libri, autori, storia e musica che organizziamo in collaborazione con alcune librerie e associazioni locali.

Mentre si ascoltano l’ospite e il suo racconto, si gusta l’aperitivo gourmet della casa: un calice di Franciacorta o un analcolico e un piatto di assaggi preparati dalla cucina. 15 euro su prenotazione a clarabella@cascinaclarabella.it o al numero 0309821041.