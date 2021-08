Storie di boxe e politica in “124 secondi”

(red.) In occasione della rassegna “Costellazioni”, giovedì 2 settembre, alle 21, presso il cortile del Broletto di Brescia, va in scena lo spettacolo “124 secondi”, una co-produzione Teatro Telaio e Centro Teatrale Bresciano.

La sera del 22 giugno 1938 l’incontro di boxe tra il tedesco Max Schmelling e l’americano Joe Louis diventa emblema della lotta tra il nazismo in ascesa e la democrazia occidentale.

Due interpreti come Alessandro Mor e Alessandro Quattro per raccontare un grande evento sportivo manipolato e strumentalizzato a fini propagandistici.

Sulla scena informazioni, commenti, opinioni che hanno accompagnato ascesa e caduta dei due rivali, fuori e dentro il ring.

In questo roboante circo mediatico, l’unico elemento di limpidezza è l’amicizia nata tra i due pugili, che nonostante la rivalità sapranno aiutarsi ad anni di distanza da quei giorni così gloriosi e nefasti.

In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium S. Barnaba

in corso Magenta, 44 – Brescia.

Ingresso: 5 euro. Informazioni e prenotazioni: segreteria@residenzaidra.it

Per acquistare i biglietti è possibile: in prevendita, recandosi presso gli uffici di Residenza Idra al Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia, orari d’ufficio, oppure

direttamente in cassa al Broletto la sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20,.15.