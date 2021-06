Giovedì 24 giugno ore 21.15 per il 22° festival per bambini e ragazzi Il Canto delle Cicale organizzato dal Teatro Telaio, a Nuvolento, Cortile Municipio, piazza Roma 19, va in scena Storia di un bambino e di un pinguino (Teatro Telaio). Prenotazione obbligatoria: 030 69008224 – biblioteca. Ingresso libero. Scarica qui il volantino con il programma completo.