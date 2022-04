“Smascherati. Ordinarie Storie di bullismo” in scena a Palazzolo sull’Oglio

Palazzolo sull’Oglio. La compagnia Filo di Rame propone per sabato 23 aprile alle ore 17 presso il Cag La Base – Fondazione Galignani in via Gorini 47 a Palazzolo sull’Oglio lo spettacolo Smascherati. Ordinarie Storie di bullismo, lettura scenica di e con Marco Pedrazzetti e Elisa Mazza.

Storie di giovani, di relazioni, solitudini mascherate. Ordinarie storie di bullismo ospitate questo fine settimana in uno dei poli culturali che animano la città di Palazzolo sull’Oglio.

Paolo e Giulia sono amici per la pelle fin dall’infanzia. Gli anni delle elementari sono ormai lontani e la vita si è fatta sempre più complicata, soprattutto a scuola. Bullizzato per la prima volta, Paolo, per poter sopravvivere si dovrà separare da Giulia e diventare amico di chi è la causa di tanti pianti dei suoi compagni.

Ma dove si nasconde il bullo? Chi c’è dietro a quella maschera? Una persona sola o una persona che vuole solo fare del male?

Tra emozioni e maschere, colpi di scena e assodate verità si entrerà nella vita e nelle relazioni difficili degli adolescenti e della loro solitudine. Perché a scuola come nella vita, non bisogna rimanere da soli mai, se rimani da solo sei finito.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria qui.