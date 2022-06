Sirmione, al Centro Sportivo di Lugana la “Festa dello Sport”

Sirmione. Giugno in festa al Centro Sportivo di Lugana, tra manifestazioni culturali, danza, tornei, iniziative per famiglie e la “Festa dello Sport”, che giunge alla sua settima edizione e si svolge sabato 11 e domenica 12 giugno.

L’anno scolastico è ormai al termine e, come di consueto, per i ragazzi arriva il momento di rappresentare alle rispettive famiglie quanto appreso durante i corsi artistici e sportivi frequentati nei mesi precedenti.

Le varie iniziative si svolgono presso il centro sportivo di via Leonardo Da Vinci, dove le ragazze ed i ragazzi con le associazioni del territorio sirmionese avranno modo di mettersi in mostra, competere, giocare e dimostrare il proprio talento.

«Il Centro Sportivo di Lugana si animerà di sport e sorrisi con tantissime attività animate dai nostri giovani – è il commento del Consigliere Comunale Delegato allo Sport – ma un grandissimo ringraziamento va ai dirigenti ed agli allenatori delle varie associazioni, oltre che naturalmente alle famiglie dei nostri piccoli atleti».

Nel programma spicca la Festa dello Sport con una ricca scaletta di appuntamenti. Sabato 11 giugno si inizia alle 10 con il percorso multisport per proseguire nel pomeriggio con partite di basket, tornei ed esibizioni di calcio, esibizioni di agility dog e gran serata con il cabaret di Andrea Catavolo e la musica di Dj Frankie.

Domenica 12 giugno si comincia alle 9 con la gara di kickboxing, il volley, calcio, pallamano, danza e il gran finale con ospiti e le premiazioni di questa edizione 2022.

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno in questi due giorni tra campi e palcoscenico: Tullio Gritti viceallenatore dell’Atalanta, Edoardo Piovani, team manager Brescia Calcio, Riccardo Micheletto team manager Trentino Volley, Simona Isidori, tennista e campionessa del mondo nella categoria over 55 (oro in squadra, argento nel singolo) e la sirmionese Sofia Fracassi, campionessa italiana di ginnastica aerobica nella categoria Silver Eccellenza (oro in coppia, argento in squadra).

Tra gli altri appuntamenti: mercoledì 8 giugno alle 21 Saggio di danza di fine anno Sirmione Dance, giovedì 9 giugno alle 21,30 Concerto di fine anno della Scuola Civica di Musica di Sirmione Rock bands e coro Gospel; sabato 11 e domenica 12 giugno dalle 8 Festa dello Sport con Gara Junior Kick Boxing Wushin Sirmione. Lunedì 13 giugno alle 8 Milan Junior Camp Sirmione Calcio, mentre sabato 18 giugno alle 8 il Trofeo di calcio Scaligeri Sirmione Calcio. Chiude la rassegna, lunedì 20 giugno alle 21,30 lo Spettacolo di danza – Scuola di Danza Valerio Catullo.