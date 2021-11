Shakespeare per bambini domenica al Colonna: Sogno

(red.) Per Storie in Famiglia un altro grande classico a misura di bambino domenica 21 novembre (ore 16,30) al teatro Colonna di via Chiusure 79 a Brescia: SOGNO, da Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare. Spettacolo per i bambini dai 5 anni. Ingresso 6 euro.

Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al solito e portano scompiglio nella vita pacifica del bosco.

Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore e, loro malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico di un fiore fatato, la pace sta per essere ristabilita, quando l’improvviso sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri umani, distrae gli esseri magici dalle loro faccende.

Dopo qualche “errore” di Puck, che complica ancor più l’intricata vicenda, l’amore torna a trionfare nel cuore di tutti e l’armonia a regnare nel bosco.

Sogno è un’occasione per far conoscere anche ai più piccoli il potere dell’immaginazione attraverso un classico del teatro mondiale: siamo noi e noi soltanto a poter scegliere cosa sia reale e cosa non lo sia, nell’atto di creare la nostra identità di fronte al mondo.