Sergio Mascherpa a Orzinuovi porta in scena ‘Piazza Grande’

(red.) Il primo appuntamento della Rassegna Teatrale 2022 proposta dall’amministrazione comunale di Orzinuovi è in programma sabato 22 gennaio 2022, alle ore 20,45 presso il centro culturale Aldo Moro, dove va in scena “Piazza Grande”, spettacolo in dialetto bresciano di John Comini con Sergio Mascherpa, a cura dell’Associazione Teatro Laboratorio, regia Giacomo Andrico, luci di Nicola Ciccone, costumi di Mariella Visalli.

Per partecipare all’evento sono necessari il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.

L’entrata è gratuita con prenotazione obbligatoria del posto a questo link. Si segnala che in caso di peggioramento dell’emergenza sanitaria dovuta a Covid-19, la rassegna potrebbe subire variazioni.