San Polo Parco, bambini e adulti impegnati a pulire il quartiere

Brescia. Sabato 4 giugno dalle ore 9.30 con ritrovo nel piazzale della scuola di via Raffaello, è in programma una mattinata di pulizia del quartiere di San Polo Parco, organizzata dal Gruppo Volontari Brescia 3 con il Consiglio di quartiere e l’associazione Amici della cascina Riscatto.

Tutti i bambini del quartiere sono invitati insieme con genitori e nonni. Alla fine ci sarà un rinfresco per tutti presso la Cascina Riscatto. E’ necessario portare solo i guanti da giardinaggio, mentre gli altri materiali saranno forniti dagli organizzatori.

Referenti : Gallucci Angelo tel. : 3477556683 – Mazzucchelli Alfredo tel. : 3357012260 – Geroldi Elio tel. : 3463856736 – Per informazioni volontaribs3@gmail.com.