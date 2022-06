San Felice, piante di mandorlo dedicate ai bambini

San Felice del Benaco. L’assessore all’Agricoltura e Stili di Vita del comune di San Felice del Benaco, con il sindaco, assessori e

consiglieri, è lieta di invitare la cittadinanza, il giorno domenica 12 giugno 2022 alle ore 10.00 presso il Parco Paludi, per la messa a dimora di una pianta di mandorlo dedicata ai bambini nati nell’anno 2020, e sempre domenica 12 giugno 2022 alle ore 11.00 presso il Parco giochi adiacente la Chiesa di Portese, per la messa a dimora di una pianta di mandorlo dedicata ai bambini nati nel 2021.

Nell’ambito del Programma mondiale di riforestazione del nostro pianeta, l’amministrazione comunale vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di boschi e foreste e sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la Terra. Il progetto, che proseguirà nel tempo, vuole essere un messaggio di presa in carico per la cura del verde nel nostro Paese, come all’interno delle nostre scuole e delle nostre case.