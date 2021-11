San Felice, Centenario del Milite Ignoto: concerto della Brigata Alpina Tridentina

(red.) In occasione delle Celebrazioni del Centenario della traslazione del Milite Ignoto, il Gruppo Alpini di San Felice del Benaco (Brescia), insieme all’Amministrazione Comunale, invitano al Concerto della Brigata Alpina Tridentina in Congedo.

L’appuntamento è per sabato 20 novembre, alle 21, presso la Chiesa Parrocchiale di San Felice del Benaco. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti con esibizione certificato verde Covid-19.

“Nel Centenario della tumulazione del Milite Ignoto”, afferma Bortolo “Dino” Capello, Capogruppo Alpini di San Felice del Benaco, “si rende ancora una volta fondamentale tramandare la memoria storica alle nuove generazioni, affinché si continui a riflettere sulla tragedie causate dalle Guerre e sui lutti che hanno afflitto le famiglie italiane. Questa manifestazione è in onore dei Caduti che hanno compiuto l’estremo sacrificio per la Patria e la Libertà, che è nostro dovere difendere sempre, in nome della Pace e dell’unione tra i Popoli. Il nostro Gruppo è da sempre impegnato nella solidarietà, fornendo supporto logistico, energie e passione, alle associazioni, all’ amministrazione, a chiunque lo richieda, senza riserve, sempre al servizio del prossimo. Come si è dimostrato il Coro della Tridentina, che ha subito accolto il nostro invito. In questa occasione corre anche l’obbligo di commemorare il nostro Concittadino Illustre, Angelo Zanelli che a San Felice del Benaco vide i suoi natali, e

che è l’autore del Fregio del Complesso del Vittoriano, Altare della Patria di Roma, dove riposano i resti del Milite Ignoto”.

“Una serata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, a cui tengo in modo particolare, per il forte legame con gli Alpini, i valori condivisi, il profondo rispetto delle Istituzioni e il dovere di creare memoria”, ha aggiunto Simone Zuin, Sindaco di San Felice del Benaco. “Un evento che si unisce alle

Celebrazioni Centenario del Milite Ignoto, a cui il 26 Settembre è stata inaugurata la targa nel Piazzale del Milite Ignoto, di Portese. Noi non dimentichiamo”.

“Siamo il Coro dei Congedati della Brigata Alpina Tridentina, un gruppo di giovani che ha svolto il servizio di leva fra il 1984 e il 2003, provenienti da tutte le province della Lombardia, dal Veneto, dal Trentino, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana e dalle Marche. Ognuno di noi è partito per il servizio militare con un bagaglio di passione per la musica”, ha aggiunto il Coro dei Congedati della Brigata Alpina Tridentina. “I “Valori Alpini”, quelli di uomini che amano la loro Patria e le loro tradizioni, si esprimono nelle nostre canzoni: il canto alpino è inscindibilmente legato all’immagine di un coro, dove tutti cantano insieme e dove ognuno contribuisce con le proprie esperienze alla formazione dello spirito di corpo che contraddistingue il Corpo degli Alpini. Soldato lo si è per dodici mesi, Alpino lo si rimane per tutta la vita. Desideriamo onorare, tenere vive e tramandare le tradizioni

degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta”.