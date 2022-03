San Cristo, per il “Teatro dell’anima” il sacrificio di tre missionarie saveriane

(red.) Mercoledì 23 marzo, in occasione della “Giornata dei missionari martiri”, alle 20.30, presso il Complesso San Cristo in Via Piamarta 9 a Brescia, va in scena il primo spettacolo del “Teatro dell’anima” 2022 della rivista “Missione Oggi” dei Missionari Saveriani “Vivere per-dono”, ispirato al libro di Olga Raschietti, Lucia Pulici, Bernardetta Boggian, “Và, dona la vita”. Storia, parole, morte di tre missionarie saveriane in Burundi a cura di Teresina Caffi.

Lo spettacolo di Giuseppe Marchetti vede la partecipazione di Gabriella Tanfoglio, Laura Micheletti, Maria Grazia Avena e Gabriele Reboni, video di Maurizio Pasetti e Mara Favero. Introduce Mario Menin.

Gli eventi da cui prende spunto lo spettacolo di Giuseppe Marchetti riguardano il massacro di tre sorelle saveriane avvenuto nella loro casa a Kamenge, periferia di Bujumbura, in Burundi, nel pomeriggio di domenica 7 settembre 2014 per Olga e Lucia e nella notte successiva per Bernardetta. Le tre sorelle, che anche per la loro età anziana svolgevano ormai una missione “ridotta” agli spazi del vicinato e alla quotidianità degli incontri con la gente, hanno commosso il mondo con la loro testimonianza di vita.

Quasi otto anni dal triplice delitto, il cui movente e autore rimangono ancora oscuri, ne viene riscattata la memoria, con uno spettacolo a loro dedicato, che prende il titolo dal tema del Festival della Missione/Milano 2022, “Vivere per-dono”, e capace di focalizzare in modo appropriato la testimonianza missionaria delle tre sorelle: la vicentina Olga Raschietti, di Montecchio Maggiore, la brianzola Lucia Pulici, di Desio, e la padovana Bernardetta Boggian, di Ospedaletto Euganeo.

Tre sorelle anziane, con grandi problemi di salute, ma che non si rassegnavano a stare lontano dalla loro gente, nonostante sapessero cosa volesse dire tornare in Burundi, un paese a forma di cuore, grande come il Piemonte e la Lombardia, pieno di vita e gioventù, ma anche di violenza, corruzione, sete di potere, e dove la vita non vale nulla.

Nella capitale Bujumbura, nel quartiere Kamenge, a pochi chilometri dal confine con il Congo RD – un paese ricchissimo ma afflitto dai medesimi mali del Burundi e dove le tre sorelle avevano operato per parecchi anni nei dispensari, aiutando le donne ad essere indipendenti istruendole e insegnando loro un mestiere –, alla fine della loro vita donata all’altro, incontrano il male, che si accanirà su di loro in modo crudele, vergognoso, inumano.

Lo spettacolo, sulla scorta del libro curato da Teresina Caffi, ci fa conoscere la biografia e la personalità di ognuna delle tre vittime, ricorrendo anche ai loro scritti occasionali, e la loro tragica morte.

Ingresso libero nel rispetto delle prescrizioni anti Covid (Green pass e mascherine).

Prenotazione ai seguenti recapiti: 3393559913 (Giuseppe Marchetti); 030 3772780-1 (segreteria Missione Oggi); segreteria@missioneoggi.it