“Salute in Comune”, appuntamento con “La medicina genere-specifica”

(red.) Continua la rassegna “Salute in Comune”, il progetto di informazione, formazione e divulgazione su temi di attualità riguardanti salute e benessere dei cittadini organizzato dalla Fondazione Brunelli, con il patrocinio e il supporto del Comune di Brescia.

Il programma si articola in sei appuntamenti a cadenza mensile che si terranno in Palazzo Loggia, nella Sala Giudici o nel Salone Vanvitelliano, e in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Brunelli. Alle 13.30 è prevista la registrazione del partecipanti. I convegni si svolgeranno dalle 14 alle 18.L’iscrizione ai seminari avviene utilizzando la nuova piattaforma ODG: www.formazionegiornalisti.it

Venerdì 25 marzo il tema sarà “La medicina genere-specifica, la salute disuguale e la comunicazione”. La Medicina Genere-Specifica è definita dall’OMS come lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.

Il fine della Medicina genere specifica è dunque quello di migliorare l’appropriatezza diagnostico-terapeutica rendendola sempre più precisa e gender-tailored, tenendo presente l’importanza dello Status Syndrome come descritto da Michael Marmot (presidente della Commissione OMS) sui determinanti sociali, quando parla del gradiente sociale delle salute: si muore anche per povertà, solitudine, per mancanza di opportunità, per burn out con un esaurimento psicofisico delle persone (madri, care-givers, insegnanti, medici, infermieri) addette all’attività di cura verso i figli, gli anziani e, ultimamente, verso i malati di Covid. La comunicazione è chiamata ad apportare un fondamentale contributo alla diffusione della Medicina genere specifica intervenendo soprattutto sui fattori di rischio modificabili e quindi sulle azioni di prevenzione che una buona attività di comunicazione riesce ad innescare. La diffusione passa attraverso la divulgazione della conoscenza e delle informazioni corrette, da cui derivano stili di vita sani e percorsi appropriati di screening e di cura.

“Oggi dobbiamo evitare di uscire dalla pandemia peggio di come ci siamo entrati” ricorda Marmot: “abbiamo utilizzato troppo a lungo il prodotto interno lordo come indicatore di successo delle politiche di un paese, ora dovremmo puntare a costruire una società della corretta distribuzione della salute e del benessere”.