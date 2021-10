Sabato visita guidata gratuita a Brescia barocca

(red.) E’ ripreso il programma delle visite guidate organizzate dall’assessorato al Turismo del Comune di Brescia, in coordinamento con il piano straordinario di promozione turistica concordato con Visit Brescia e con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei.

Le visite si tengono durante i fine settimana, a partire dal 23 ottobre fino al 18 dicembre 2021 (inclusa la ricorrenza dell’Immacolata dell’8 dicembre) e sono condotte da guide turistiche autorizzate di “Guida Artistica” e “Oltre il Tondino”.

Le visite guidate sono gratuite fino al raggiungimento di un massimo di 20 persone a gruppo e le prenotazioni si possono effettuare all’Infopoint di via Trieste 1, tramite telefono al numero 030/3061266, via WhattsApp al numero 342 6058111 o tramite e-mail infopoint@comune.brescia.it

Sabato 30 ottobre, ore 10 è in programma “I fasti barocchi a Brescia”

Questo speciale itinerario porterà nella Brescia del ‘600-‘700, al tempo del Duomo Nuovo e degli sfavillanti marmi di Santa Maria della Carità per conoscere i fasti barocchi che hanno trasformato il volto di tante chiese di Brescia.

Incontro davanti alla Chiesa di Santa Maria della Carità.