Sabato e domenica a Grande, Rigoletto per i giovanissimi

(red.) Nell’ambito della stagione Settembre-Dicembre 2021 torna l’appuntamento con l’Opera per il pubblico dell’infanzia e delle famiglie. Nei giorni 9 ottobre alle 15,30 e alle 20 e il 10 ottobre alle 11 si svolgeranno le tre recite per le famiglie del progetto Opera Domani che quest’anno porterà in scena Rigoletto. I misteri del Teatro, un adattamento del celebre capolavoro verdiano (tratto da Rigoletto, musica di Giuseppe Verdi, libretto di Francesco Maria Piave, adattamento musicale e drammaturgico a cura di As.Li.Co., direttore Cesare Della Sciucca, regia Manuel Renga, scene e costumi Aurelio Colombo, orchestra 1813, produzione As.Li.Co.

in coproduzione con Bregenzer Festspiele).

Opera Domani è un progetto che intende avvicinare i bambini all’Opera attraverso una particolare modalità “partecipata” allo spettacolo. Come per le scorse edizioni, infatti, il progetto di Opera Domani propone rivisitazioni di celebri titoli d’Opera al fine di avvicinare il giovane pubblico tra i 7 e i 15 anni all’affascinante mondo della lirica.

Il Teatro diventa luogo ideale non solamente per assistere alla rappresentazione ma per partecipare attivamente allo svolgersi dello spettacolo: bambini e ragazzi, infatti, intervengono cantando dalla platea alcune pagine dall’opera, eseguendo semplici movimenti e portando a teatro piccoli oggetti realizzati in preparazione allo spettacolo. Sul sito del Teatro Grande (www.teatrogrande.it) è disponibile un kit dello spettatore che servirà al giovane pubblico per prepararsi all’interazione.

Una modalità innovativa e stimolante che ogni anno permette ai moltissimi ragazzi di sviluppare capacità di comprensione, competenze tecniche e gusto critico, sia relativamente all’Opera sia all’arte dello spettacolo in generale.

Anche per questo titolo, così come per tutte le Opere in programma nella Stagione 2021 del Teatro Grande, è attivo il progetto Open dedicato alle disabilità sensoriali. La recita del 9 ottobre alle 15,30 sarà accessibile alle persone non vedenti attraverso una audiodescrizione dello spettacolo. La recita del 10 ottobre alle ore 11 sarà invece resa accessibile alle persone non udenti attraverso il sistema Mobile Connect di Sennheiser.

I biglietti costano 15 euro (intero) e 10 euro ridotto (under 11). Sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Grande. Gli orari di apertura sono dal martedì al sabato dalle 13.30 alle 19.00. Domenica 10 ottobre la biglietteria sarà aperta dalle 10 fino all’inizio dello spettacolo. E’ necessario esibire Green Pass e indossare una mascherina.