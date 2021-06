Sabato a Maderno Piercarlo Sacco e Andrea Dieci in “La calle 92”

(red.) Sabato 19 giugno alle ore 21 – nella Chiesa monumentale di Sant’Andrea a Maderno – è in programma il terzo concerto del Festival Suoni e Sapori del Garda.

L’appuntamento vedrà protagonisti Piercarlo Sacco al violino e Andrea Dieci alla chitarra in “La calle 92”, dal nome della strada in cui il fisarmonicista e compositore argentino Astor Piazzolla risiedeva nei suoi anni newyorkesi.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni: tel. 0365 290411 – mail: info@lagodigarda.it. Posti non assegnati preventivamente.