Sabato a Flero “Nitropolaroid” della compagnia Crack24 

(red.) La Compagnia Crack24 è una comunità artistica di 24 giovani professionisti delle arti performative, vincitrice nel 2019 del bando Hangar Point, progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, e autrice di diversi spettacoli in scena su tutto il territorio nazionale. I Crack24 saranno sabato 26 marzo alle ore 21, per la rassegna Pressione bassa, al Teatro Le Muse di Flero, dove porteranno il loro nuovo lavoro, Nitropolaroid, selezionato dal Bando In-box Rete di sostegno del teatro emergente 2022.

Nitropolaroid racconta lo spaccato di una piccola società familiare attraverso una poetica capace di narrare le sfaccettature dei personaggi al limite del grottesco che si muovono nella storia.

“In quest’epoca sempre più invasa dalla frenesia e dalla perdita totale della propria identità e delle proprie radici vogliamo raccontare una storia universale” raccontano i giovani attori protagonisti, Elia Tapognani, Agnese Mercati, Sara Drago e Riccardo Lai . “Viviamo nella società della performance, intrisa di incertezze, a cui siamo attaccati con un nuovo cordone ombelicale, al punto di ridicolizzare la nostra anima, dimenticare chi siamo, da dove veniamo e cosa sogniamo. Questa moderna società liquida, fondata sul narcisismo, dove regna la voglia costante di apparire, la bulimia consumistica dell’usa e getta che ha inquinato ogni ambiente, compreso quello artistico, evidenzia in maniera sempre più palese un allontanamento totale dal rito. La sua eco rimane ormai presente in poche realtà in cui il silenzio, il raccoglimento, il senso del sacro esistono senza far sentire la loro presenza e senza bisogno di comunicare. Il rito resta l’unica pratica capace di liberare la società da questo narcisismo collettivo, creando connessioni vere e ritornando a meravigliare il mondo”.

Ingresso: 10 € intero, 8 € ridotto