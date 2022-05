Sabato a Coccaglio le costellazioni familiari con Monica Benatti

Coccaglio. Un pomeriggio curioso quella in programma a Coccaglio il prossimo sabato 21 maggio. Alle 15, in via P. Donati 8, la naturopata Monica Benatti terrà una sessione sulle costellazioni familiari con il metodo di Bert Hellinger.

Le costellazioni familiari sono rivolte a chi desidera migliorare la qualità della propria vita portando ordine e armonia nelle relazioni con la famiglia attuale e quella di origine, sul luogo di lavoro, attraverso la comprensione delle ragioni profonde del proprio disagio. “Il nostro albero genealogico non è un peso, ma la nostra forza e il nostro impulso”, ricorda sempre Monica. Non resta, quindi, che provare.

Info e prenotazioni: Monica 335 5207031 – benattimonica@libero.it. Il costo è di 20 euro.