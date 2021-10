Sabato 23 a Breno un convegno sull’arte medievale nelle Alpi

(red.) E’ in programma per sabato 23 ottobre 2021 presso il Palazzo della Cultura a Breno (Bs) il convegno “Arte medievale nelle alpi. Pittura, scultura e architettura tre tre e quettrocento“. Ingresso libero e gratuito secondo le disposizioni di legge. Ecco il programma.

ore 14.30 Saluti delle autorità

I portali tre-quattrocenteschi della media-alta Valle Camonica tra modelli medievali e ritardi stilistici. Il contributo dell’archeologia dell’architettura per una seriazione cronotipologica .Marco Mottinelli – Archeologo ricercatore indipendente.

Le Storie di Cristo del Maestro di Pagliaro (Val Brembana): scorci di storia del costume nel secondo ‘400. Carla Ferliga – Associazione culturale Il Passemezzo Bergamo.

Nuove indagini sulla «Battaglia di Cavalieri» di castel Romano (Trentino, Val Giudicarie – XV secolo). Dario De Cristofaro – Dottorando Università degli Studi di Firenze.

Una biblia pauperum negli affreschi di San Fiorenzo a Bastia (Cuneo). Massimo Centini – Fondazione Università Popolare Torino

ore 18.00 | Conclusioni e dibattito

Modera Angelo Loda – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.

In contemporanea al convegno sarà aperta una sessione poster multimediale con proiezione di brevi filmati – realizzati dagli autori dei contributi che confluiranno nel volume degli atti – relativi a ulteriori testimonianze artistiche da tutto l’arco alpino. Il convegno sarà trasmesso on-line sulla pagina della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica