L’appuntamento è per sabato 26 giugno ore 10, in via Cominazzi a Brescia, nel quartiere di Urago Mella, direzione colle di Sant’Anna, zona paesaggisticamente bellissima, meritevole di maggior cura. Dopo il successo della raccolta rifiuti sulle sponde del fiume Mella, la sezione Europa Verde di Brescia ha deciso di replicare l’iniziativa ripulendo la collina di Sant’Anna.