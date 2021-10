Rudiano, le verdure in musica con “Conciorto”

(red.) Uno spettacolo musicale comico e poetico dove la Natura (verdure dell’orto) incontra la tecnologia (scheda elettronica) e tramite l’elemento umano (i due musicisti) produce suono, voci, musica e per esteso un’esperienza artistica. E’ lo spettacolo “Conciorto”, concerto per tastiera di verdure, chitarra, sax, flauto; con Gian Luigi Carlone (Banda Osiris)

e Biagio Bagini, in programma domenica 24 ottobre alle 16 a Rudiano (Brescia).

Attraverso la scheda elettronica Ototo (arduino based) e grazie all’acqua presente negli ortaggi, le verdure diventano protagoniste indiscusse della serata, trasformandosi in rari strumenti musicali. Bagini e Carlore suoneranno così una vera e propria tastiera di verdure, oltre a chitarra, sax e flauto. Ma il Conciorto non è solo verdure che suonano e creano stupore, è canzoni originali che parlano del rapporto tra l’uomo e la natura, racconti di orti immaginari appartenuti a musicisti (David Byrne, Damon Albarn, Thom Yorke) registi (François Truffaut), è teatro e movimento, poesia e divertimento, crea meraviglia e incanta il pubblico di ogni età. Il ConciOrto è stato eseguito in tutta la penisola, in Svizzera, Galles, Francia, Inghilterra e Portogallo. Dal Conciorto sonoi nati due album, un libro e numerosi video musicali che parlano di natura e musica.

Biglietti: gratuito fino a 11 anni. Dai 12 ai 18 € 8. Dai 18 in poi € 10.

Posti limitati si consiglia la porenotazione.

Piccolo Parallelo: info@piccoloparallelo.net

Per informazioni: mobil 338 4716643

Tutto il programma su: www.piccoloparallelo.net e www.parcooglionord.it