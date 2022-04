‘Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore’: Paola Gassman e Ugo Pagliai all’Odeon

Lumezzane. E’ in cartellone per martedì 26 aprile alle ore 20,45 al Teatro Odeon (via Marconi 5, Lumezzane) nell’ambito della Stagione 2021-22 promossa dal comune, lo spettacolo Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore con Paola Gassman e Ugo Pagliai con Enrico Castellani e Francesco Scimemi nell’allestimento di Babilonia Teatri; da William Shakespeare, realizzato in coproduzione da Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile del Veneto. Ingresso 29 euro (ridotto 25 euro).

Il grande classico di Shakespeare viene inquadrato con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman. Questa versione di Romeo e Giulietta si concentra sui protagonisti della vicenda, mettendo da parte tutto il contorno (la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate). Ci interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su quanto a lungo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati.

«Quando abbiamo deciso di mettere in scena Romeo e Giulietta avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta e ad interpretarli sarebbero stati due attori anziani» affermano i Babilonia. «Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia da più di cinquant’anni, le rende commoventi e profonde. Le rende concrete e per quanto poetiche non suonano mai auliche. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l’intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona spingendoci ad empatizzare con gli attori sulla scena». L’età di Romeo e Giulietta cambia, ma il binomio Amore e Morte su cui si basa il capolavoro di Shakespeare rimane presente.

Prevendite in biglietteria, presso il Teatro Odeon in via Marconi 5, martedì 19 e mercoledì 20 aprile dalle 18.30 alle 19.30.

A Brescia i biglietti sono acquistabili da Punto Einaudi in via Pace negli orari di apertura della libreria (tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, lunedì mattina e festivi esclusi). Biglietti già disponibili online su Vivaticket.

Info: www.teatro-odeon.it; segreteria@eureteis.com.

Il Teatro Odeon mette a disposizione gratuitamente, per i possessori di abbonamenti e biglietti, una navetta da 28 posti con partenza alle ore 20.15 dal parcheggio della Stazione Prealpino della Metro di Brescia. Al termine degli spettacoli, gli spettatori che hanno usufruito del trasporto all’andata verranno riportati alla stessa stazione. Non sono previste soste durante il tragitto.

Info e iscrizioni al 327.1054158 da martedì a venerdì dalle 12 alle 13, oppure all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@eureteis.com (iscrizione valida solo a ricezione di mail di conferma). Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti. Con richiesta di immediata disdetta in caso di rinuncia.