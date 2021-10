Rodengo Saiano: visita guidata e concerto all’abbazia olivetana

Per la rassegna “I volti del Romanino”, domenica 3 ottobre alle ore 14,30 presso l’Abbazia olivetana di San Nicola, via Brescia 83 a Rodengo Saiano, è in programma “Sulle orme di Romanino“, visita guidata alla scoperta dell’abbazia a cura di Fabio Larovere.

Alle ore 16 “Humana passio” con l’attrice Laura Mantovi e la violoncellista Daniela Savoldi.

La Vergine Maria, la Maddalena, la Veronica. Le donne protagoniste degli affreschi di Romanino prendono vita in un reading originale che intreccia arte, letteratura e musica, con le parole di Alda Merini, Giovanni Raboni, Erri De Luca e Anna Achmatova.

Il concerto si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, a tutela della salute di tutti, con un numero limitato di posti a sedere. Ingresso libero con obbligo di Green pass. Info sul sito: www.cielivibranti.it