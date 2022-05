Roberto Castelli a Rodengo Saiano

Rodengo Saiano. Venerdì 27 maggio 2022 alle 20,30 presso l’Auditorium San Salvatore in via Castello 2/b, è in programma un incontro per soci e simpatizzanti di “Autonomia e libertà” introdotto dal presidente Roberto Castelli sul tema: “Autonomia. Il Nord non aspetta più”.

Intervengono i consiglieri regionali Antonello Formenti e Roberto Mura. Moderatore Ivano Venni.