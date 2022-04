Roberto Capo e Piergiorgio Cinelli da Artemisia con “Borega’l ca”

Brescia. Venerdì 29 aprile 2022 alle ore 21 l’Artemisia di Corso Mameli 47 a Brescia ospita Borega’l ca, uno spettacolo in dialetto bresciano con Roberto Capo e Piergiorgio Cinelli.

Di solito sono i cani a farlo, ma questa volta siamo noi a borrire ai cani.

Di solito si parla del Canossi ma questa volta vogliamo leggere anche di altri poeti che adoriamo e che hanno dato lustro al dialetto bresciano.

Di solito un titolo ha senso, ma questa volta sono semplicemente le iniziali dei 4 poeti che in particolare vogliamo raccontare Anna Paola Bonazzoli – Riccardo Regosa – Angelo Albrici – Angelo Canossi.

L’incontro tra un attore e un cantautore, amanti e promotori del dialetto bresciano, ha dato vita a un omaggio alla poesia semplice e popolare che questi quattro poeti hanno saputo trasmettere ai bresciani. Perché il dialetto è l’anima di un popolo e “ardòm dè mia fa la fine degli etruschi”.

Si incontreranno i personaggi che nei primo ‘900 hanno calcato le strade della nostra città, dal Rassega a Gioàn Carafa, dalle s.cète dè Brèssa a ‘l-òm dè le rifirme.

Biglietto 15 euro, compresa una consumazione. Per prenotazioni 030 7823701. oppure scrivendo a 3473100261.