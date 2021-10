Roberta D’Adda presenta l’opera di Giacomo Rossetti: La facciata di Santa Maria dei Miracoli

Domenica 10 ottobre alle ore 15,30, presso l’Auditorium del Museo di Santa Giulia torna l’atteso appuntamento con L’opera del mese, gli incontri di approfondimento che la Fondazione Brescia Musei organizza sul patrimonio delle collezioni custodite nei Musei Civici di Brescia.

Il mese di ottobre sarà l’occasione per conoscere l’opera di Giacomo Rossetti. La facciata della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, protagonista della mostra “Con amore e cura grandissima” inaugurata lo scorso 23 settembre, ultima esposizione che chiude il ciclo espositivo dell’edizione 2021 del Brescia Photo Festival. L’opera sarà presentata al pubblico da Roberta D’Adda, conservatore di Fondazione Brescia Musei e curatrice del progetto di restauro che ha dato origine proprio alla mostra in corso ed è un grande collage fotografico, del 1873, che riprende la facciata della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

Premiata all’Esposizione Universale di Vienna del 1873, l’opera stupisce per le sue notevoli dimensioni (300 x 250 cm) e si compone di una serie di stampe fotografiche all’albumina montate su tela, rappresentando per le sue caratteristiche un esempio unico dell’utilizzo del mezzo fotografico per la documentazione dell’architettura.

Ingresso libero. Per partecipare all’evento è necessaria l’esibizione del green pass.