Riprendono le proiezioni al Cinema Arcobaleno con “Le catene della colpa”

L’Associazione Tina Modotti riprende le proiezioni cinematografiche del venerdì presso il Cinema Teatro Arcobaleno della Parrocchia S.Maria Nascente di Fiumicello (via Luciano Manara, 23 – Brescia), con inizio alle ore 20,45 di tutti i venerdì dal 25 febbraio al 3 giugno 2022 (escluso solo il Venerdì Santo 15 aprile).

L’ingresso è libero, con obbligo di Green-Pass rafforzato e uso della mascherina FFP2 all’interno della sala.

La proiezione inaugurale, alle ore 20,45 di venerdì 25 febbraio 2022 è “Le catene della colpa” (titolo originale: Out of the past). Usa, 1947. Durata 93′. Regia Jacques Tourneur. Con Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Richard Webb.

Dal romanzo “Build My Gallows High” di Geoffrey Homes. Il passato ritorna nella vita di un detective privato, ritiratosi in provincia, quando il suo losco ex datore di lavoro e la sua ex amante gli fanno un’offerta che non può rifiutare, coinvolgendolo in una trappola mortale. Uno dei vertici del cinema noir: fatalismo tragico, impotenza dell’individuo, rapporto avvelenato tra passato e presente, la figura della dark lady (Jane Greer). Scritto da Daniel Mainwaring, il labirintico intrigo è messo in immagini da Jacques Tourneur con stringata intensità. Primo film di Robert Mitchum come protagonista, funzionale fotografia di Nicolas Musuraca. La Rai ha restaurato l’edizione distribuita sul mercato italiano, lasciando in inglese le scene tagliate.