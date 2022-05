Riforma Sanità e Case di Comunità, un convegno del Pci Brescia

Brescia. La Segreteria Provinciale PCI Brescia propone l’iniziativa “La riforma sanitaria Moratti Fontana e le problematiche delle nascenti “Case di Comnità”, in programma lunedì 16 maggio alle 18 presso la Casa delle Associazioni di Via Cimabue 15 (S. Polo).

Introduce i lavori e coordina Alberto Marino, del direttivo del Pci Brescia, partecipano Angelo Barbato del Forum Diritto alla salute; Antonino Cimino di Medicina democratica; Giorgio Barbieri, responsabile per la medicina generale FpCgil.