Ridom en dialèt – Commedia Dialettale a Botticino

(red.) Il primo appuntamento della rassegna “El bél del dialèt…a teatèr” è con la Compagnia Teatrale Ancien Prodiges che presenta la commedia “Ridom en dialèt”: uno spettacolo nato per ricordarsi di ridere e prendersi un po’ in giro anche in tempi ardui come questo.

Quattro pièces comiche intervallate da letture di rime scherzose: due atti brevi scritti da Ferdinanda Onofrio e due atti brevi frutto della penna di Velise Bonfante autrice anche delle poesie di intermezzo, veri e propri gioielli in dialetto bresciano.

Il susseguirsi di scene, battute e situazioni sempre diverse, fa si che il pubblico non sappia mai cosa aspettarsi.

Rappresentazione teatrale di poesie e corti comici di Velise Bonfante e Ferdinanda Onofrio.

Regia: Ferdinanda Onofrio

Interpreti: Achille Marai, Ferdinanda Onofrio, Antonio Righetti, Annamaria Melda, Giusi Sacco, Gledis Crescini.

Tecnici: Adolfo Civolani, Achille Marai.

Ingresso: € 10,00 intero – € 8,00 ridotto (residenti a Botticino e over 65)

Prenotazione obbligatoria al 340 3913752 (anche WhatsApp)

Per tutte le informazioni visitare il sito www.centrolucia.it