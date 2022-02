Ricostruzione e cambiamento nel dopoguerra: Mario Avagliano al Sancarlino

(red.) Per il ciclo di lezioni storiche promosso dal Centro Teatrale Bresciano e coordinato da Roberto Chiarini dal titolo 1945-1963: la ripartenza. La ricostruzione dell’Italia e di Brescia nel dopoguerra, lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 17,30 al Teatro Sancarlino di Brescia (corso Matteotti, 5) è in programma il primo appuntamento che ha come protagonista lo storico, saggista e giornalista Mario Avagliano, studioso di storia del Novecento, con particolare riferimento a fascismo, resistenza, deportazioni e dopoguerra, il cui intervento è accompagnato dalle letture di Daniele Squassina.

A partire da un’analisi della società italiana degli anni postbellici, dilaniata da fratture profonde e divisa tra un nord e sud fortemente diversi, l’incontro dal titolo Ricostruzione e cambiamento. Politica e società nel dopoguerra racconta del complesso processo di cambiamento sociale ed economico, anche della nostra città, che portò, anni più tardi, al miracolo economico.

