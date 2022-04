“Ricordiamo il fotografo Ivan Ferrari”, un incontro al MoCa

Venerdì 22 aprile, alle ore 18.00, Ma.co.f organizza presso il MoCa di via Moretto 78 a Brescia l’incontro “Ricordiamo il fotografo Ivan Ferrari”, due chiacchiere per ricordare il fotografo Ivan Ferrari con Renato Corsini e amici.

Spazio Mo.Ca Live, ingresso gratuito.

Per accedere agli eventi è necessario presentare Super Green Pass.