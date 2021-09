Rezzato, progetto Runway Models sbarca a Cantina Torreggiani

(red.) Progetto Runway Models sbarca a Villa di Cantina Torreggiani, Domenica 26 settembre con shooting e sfilate nella splendida cornice di Rezzato. Il concept nato oltre due decenni fa negli Stati Uniti ed in Italia inserito in Spazio Next a Desenzano, racchiude un gruppo di modelli di varie etnie fisicità ed età, che si affiancano a stilisti e giovani designer dove dare risalto alla moda ed alla sua creatività.

A Precious Fashion Dream, l’eleganza di un aperitivo con i Vini di Cantina Torreggiani, degustato tra i lussuosi saloni della Villa di via G. Garibaldi n. 45 Rezzato. Alla base dell’iniziativa, la possibilità per i nuovi fashion designer di poter far indossare le proprie creazioni a modelli di tutte le età e valorizzati da fotografi del settore e giornalisti della moda

Il programma prevede, alle ore 17.00: shooting fotografici aperti a fotografi e modelle/i accreditati precedentemente. L’introduzione alle 19.00: di Vinil Selection, by FUNK, che porterà all’apertura del Défilé. Molti i giovani designer di moda, buona parte bresciani. Tra loro: Miss Giò – Raffaella La Rocca Luxury Brand e MGC di Maria Giovanna Costa.

Madrina della manifestazione, Daniela Simoni responsabile del Progetto insieme al fotografo Marco Federici, che con Marcella Guatta l’Hairstyling, Valeria Mora la Make up artist, saranno al posto di comando.

Oltre quaranta le Miss presenti all’evento, che si alterneranno tra le sale storiche della villa o sulla passerella allestita tra le piante del grande giardino. A fare da supporto i trenta fotografi professionisti giunti da tutta Italia.

Per informazioni e prenotazioni: 348 5821227 – 338 8390062