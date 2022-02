Per accendere un faro sulla problematica dell’inquinamento atmosferico, Rete Ambiente Lombardia ha indetto, per sabato 5 febbraio, una mobilitazione nelle piazze lombarde ed una petizione con le proposte per il miglioramento dell’aria nella nostra regione: nel Bresciano il presidio è in programma a Desenzano in Piazza Malvezzi alle ore 14,00 e a Brescia, in Largo Formentone, alle ore 16,00.