Recital d’Opera, giovedì col melodramma al Teatro Grande

(red.) La Stagione gennaio-luglio del Teatro Grande prosegue in Sala Grande con l’atteso appuntamento dedicato al melodramma. Anche nel 2022 infatti la Fondazione del Teatro Grande ha deciso di destagionalizzare la proposta d’Opera – solitamente concentrata nei mesi autunnali – con alcuni concerti in calendario nella prima metà dell’anno.

Giovedì 31 marzo alle ore 20.00 i cantanti Giorgia Serracchiani, Annalisa Stroppa, Luciano Ganci e Giulio Boschetti si esibiranno in un affascinante Recital d’Opera accompagnati dall’Orchestra Bazzini Consort diretta dal Maestro Aldo Sisillo.

Il cast vede protagoniste quattro grandi voci del panorama lirico italiano, quattro artisti che con le loro straordinarie abilità tecniche e con il loro carisma trasporteranno il pubblico in un affascinante viaggio nell’Opera.

Annalisa Stroppa è una delle cantanti liriche più apprezzate del panorama operistico internazionale e torna ad esibirsi al Teatro Grande dopo le due emozionanti esibizioni che nel 2020 l’hanno vista protagonista dell’edizione digitale di Festa dell’Opera e del recital d’opera trasmesso in streaming in autunno.

Anche Luciano Ganci torna a calcare il palcoscenico del Teatro Grande dopo l’applauditissimo debutto in Tosca nel 2018 nel ruolo di Cavaradossi.

Il soprano Giorgia Serracchiani è stata premiata come giovane promessa al Festival Premio Internazionale Giuseppe Verdi di Sabaudia e come “voce mascagnana” al Teatro Goldoni di Livorno, mentre il baritono Giulio Boschetti è artista in carriera che si esibisce regolarmente nelle principali istituzioni musicali italiane.

Alla direzione salirà sul podio il Maestro Aldo Sisillo, attuale direttore del Teatro Comunale di Modena e direttore artistico del Festival delle Nazioni di Città di Castello, impegnato come direttore d’orchestra presso istituzioni sinfoniche e teatri nazionali e internazionali. Il 31 marzo il Maestro Sisillo dirigerà l’Orchestra Bazzini Consort, realtà musicale bresciana fondata da giovani musicisti che di volta in volta si esibiscono in formazioni differenti – orchestra sinfonica, da camera, d’archi, quartetto, trio, duo – a seconda delle esigenze specifiche di ogni concerto.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di alcune delle più celebri arie d’Opera che spazieranno nel repertorio di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Georges Bizet e Pietro Mascagni.

Ricordiamo che il concerto è inserito nell’ambito del progetto Cartellone sospeso avviato e promosso nel 2020 dall’Associazione Bazzini Consort, progetto cui anche la Fondazione del Teatro Grande ha aderito per sostenere il settore musicale italiano.

I biglietti per il concerto sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com.

Platea – Palco I-II-III ordine intero: 30 euro; under 30 e over 65: 25 euro.

1^ Galleria e Palchi IV ordine intero: 25 euro; under 30 e over 65: 20 euro.

2^ Galleria intero: 20 euro; under 30 e over 65: 16 euro.

Biglietto studenti: 50% sul prezzo intero.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo.

L’accesso agli spazi del Teatro è possibile solo previa esibizione del green pass rafforzato e con mascherina FFP2.