Rassegna teatrale \"Lo spettacolo nuoce gravemente alla salute\"

(red.) Una rassegna teatrale che dura un’estate, un’occasione per ritrovare il gusto dello spettacolo dal vivo, un insieme di serate di condivisione (all’aperto e con tutte le accortezze del caso) di divertimento e cultura: ecco il progetto della manifestazione “Lo spettacolo nuoce gravemente alla salute” che si terrà da giovedì 17 giugno a venerdì 20 agosto presso l’area eventi esterna de Il Giardino dei Ciliegi a Ponte San Marco (Calcinato).

Quattordici gli appuntamenti previsti che arricchiranno questa estate 2021: si spazia dalla commedia brillante al musical, dal teatro di narrazione allo spettacolo medievale clownesco, dal cinema indipendente al dramma.

Il primo appuntamento sarà giovedì 17 giugno alle ore 21 con “Tutto sta nel fare come ti pare e piace e mandare in malora i sensi di colpa” della compagnia “Oneiros Teatro” con la regia di Brunella Ardit, una commedia graffiante e comica, affresco amaro di varia umanità. Si continuerà poi il 25 e 27 giugno con “Tutte al Bar”, commedia brillante tutta al femminile, ironica e coinvolgente, scritta e diretta da Adele Draisci e interpretata dalla compagnia “Donne a Bordo”, a cui il 30 giugno seguirà “Cose da sorelle”, una commedia sentimentale sul rapporto di amore e odio tra due sorelle totalmente diverse ma indissolubilmente legate, messa in scena dalla compagnia “ElevenArts” con la regia di Fiorenzo Savoldi.

Venerdì 9 luglio ci sarà il debutto di “Così va meglio”, nuova produzione dello stesso Savoldi e “ElevenArts”, una storia delicata, divertente ma anche toccante, di donne che sanno ridere anche nelle avversità, seguito da due musical: il 16 luglio “La Casa nel Bosco Musical”, una simpatica fiaba per bambini a cura di “ElevenArts” con la regia di Fiorenzo Savoldi, e domenica 18 luglio “Legalmente Bionda – una bionda in tribunale”, una produzione della CMT – Musical Theatre Company per la regia di Fabio Slemer, che racconta le avventure di una giovane viziata studentessa americana che decide di iscriversi ad Harvard per inseguire il ragazzo che ama.

“Cyrano de Bergerac” sarà invece lo spettacolo portato in scena da “Il Sipario Onirico”, sotto la guida di Fabio Tosato, venerdì 23 luglio, per la gioia di tutti gli appassionati di questo personaggio dal grande naso, la spada veloce e la risposta sempre pronta. Il weekend del 31 luglio e del 1 agosto sarà invece dedicato al debutto di un nuovo musical a firma Fiorenzo Savoldi e “ElevenArts”: “Bianca Latte Rosso Sangue Musical”, una fiaba curiosa arricchita da musiche con un tocco rock.

Venerdì 6 agosto l’appuntamento sarà invece con “Istrigonia” del “Teatro Buffo degli Anciens Prodiges” e la regia di Ferdinanda Onofrio, uno spettacolo in cui giocoleria e clownerie incontrano il magico mondo delle streghe; mentre domenica 7 agosto ci sarà l’unico appuntamento cinematografico di tutta la rassegna con “Dante va alla guerra” di Roberto Albanesi, il film indipendente italiano più visto on-demand.

Gli ultimi due appuntamenti della manifestazione saranno infine venerdì 13 agosto con “Fóbal”, a cura della compagnia TreATRO Terre di Confine per la regia di Roberto Albanesi, un’avvincente storia del calcio come strumento di incontro e rivincita sociale, e venerdì 20 agosto con “La Nave” di e con Joseph Caiola della compagnia “El Vultù”, il racconto di una nave che si tramuta nel mondo intero di un bambino solo ma dall’animo artistico.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 (eccezion fatta per la serata film che inizierà invece alle ore 21.30) ma già dalle 20 sarà possibile accedere all’area eventi per usufruire del servizio bar. I costi dei biglietti (e le relative riduzioni) variano a seconda degli appuntamenti.

Per tutte le informazioni e le modalità di prenotazione si invita a chiamare il numero 030 674802 e a seguire la pagina Facebook di Jump Production (realtà promotrice dell’evento) @jumpproduction.brescia.