Radio Onda d’Urto: sul palco Rkomi (aprono Colla Zio), ma è già sold out

E’ già tutto esaurito per il concerto che chiude ‘Agosto con Radio Onda d’Urto’: sabato 28 sul palco arriva Rkomi. In apertura: Colla Zio. Orari live: 20,30 Colla Zio – 21,15 Rkomi. Dicevamo che il concerto è già sold out: non ci sono biglietti disponibili né online né in cassa.

Resta aperta invece l’area con stand, cibo, bere, libreria, bancarelle. Dalle ore 19.00. Ingresso: offerta per la Radio a partire da 1 euro.

Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana (27enne milanese), è uno dei rapper e cantautori più noti della nuova scena italiana. Avviato alla musica dal coinquilino Tedua, Rkomi è cresciuto nel quartiere popolare Calvairate. Muove i suoi primi passi da giovanissimo e collaborando con Pablo Asso al progetto Cugini Bellavita con cui, nel 2013, pubblicherà il “Cugini Bellavita Ep”. Nel 2014 arriva il primo mixtape solista dal titolo “Calvairate Mixtape” con i featuring di Tedua e IZI. Nel 2016 pubblica alcuni singoli come “180”, “Sul serio”, “Sissignore”, “Aeroplanini di carta” e “Darsen Sollen”. Quest’ultimo darà il titolo al nuovo ep che raccoglierà i brani precedentemente usciti, oltre ai due inediti “Oh Mama” e “00″. Nel 2017 annuncia il suo ingresso nel roster di Roccia Music, l’etichetta discografica di Shablo e Marracash. A marzo 2017 pubblica il video di “Rossetto (Intro)” che presenta l’arrivo del nuovo album, “Io in terra”, la cui supervisione artistica viene curata da Marracash. Il disco viene anticipato dai singoli “Solo”, “Apnea” e “Mai Più”. Subito disco d’oro, l’album viene seguito nel 2019 dal secondo lavoro “Dove gli occhi non arrivano”, con le collaborazioni di Jovanotti, Elisa, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali. L’album bissa l’esordio in vetta alla Top Album. Ad aprile 2021 esce il terzo album, “Taxi Driver”, che debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI e ancora oggi album più venduto in tutta Italia, certificato doppio disco di platino. Un grande successo di pubblico e critica per un artista che è riduttivo definire solo rap, abbracciando infatti anche indie, pop e cantautorato, con fughe nel prog e nel funk tra rime, batteria, basso elettrico, chitarra e tromba

Colla Zio, Colla come collettivo, Zio come intercalare. Due Andrea, due Tommaso e un Francesco formano i Colla Zio, quintetto milanese nato in piazza Leo, Milano Est, che fonde e rifonde i generi, tra rap, trap, pop e cantautorato. Melodie morbide, beat freschi e barre decise: così i Colla Zio si sono fatti strada tra live e social. Nel 2021 è uscito il primo Ep, “Zafferano”, anticipato dai due singoli Gremolada e Sola la notte.

Libreria, area dibattiti: ore 19,30. Spettacolo teatrale “Mostre e fiere” di e con Filomena Filo Sottile, cantastorie punk. Le persone mostre, che sfuggono alle maglie del genere, finalmente si prendono la scena! Raccomandiamo cautela: non hanno più nessuna voglia di normarsi o di essere rassicuranti.

Ore 21,30 dibattito “Sulla gestione dell’emergenza sanitaria nella pandemia” con Francesca Nava, autrice del libro “Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale”, Maria Elisa Sartor, autrice del libro “La privatizzazione della sanità lombarda dal 1995 al Covid-19: un’analisi critica”. Interverranno anche la rete Non sta andando tutto bene di Brescia, l’Assemblea per la salute del territorio di Bologna e il Caracol Olol Jackson di Vicenza.