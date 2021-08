Radio Onda d’Urto, serata rock con i Ministri e i Bachi da Pietra

(red.) Mercoledì 25 agosto in via Serenissima a Brescia nell’ambito di “Agosto con Radio Onda d’Urto”, sul palco Ministri, in apertura Bachi da Pietra.

Biglietti: 2o euro. Disponibili su www.mailticket.it o direttamente a Info Point – Biglietteria di via Serenissima a Brescia, accanto alla libreria. E’ necessario il Green Pass.

Ingresso solo area festa con stand, bere, cibo, libreria, bancarelle e tanto altro ancora: apertura cancelli ore 19.00. Ingresso con offerta per Radio Onda d’Urto a partire da 1 euro.

I Ministri (foto sopra) tornano, ospiti graditi, in via Serenissima a Brescia. Il loro rock, tagliente e senza fronzoli, attraversa l’Italia ormai dal 2003 grazie a Davide “Divi” Autelitano (voce e basso), Federico Dragogna (chitarra, seconda voce) e Michele Esposito (batteria). L’ultimo lavoro è di pochi mesi fa, l’EP “Cronaca nera e musica leggera”, con le sonorità inconfondibilmente rock del gruppo, accompagnano testi disincantati e significativi. I Ministri tornano sulle scene musicali carichi ed energici, consegnandoci un EP realizzato magistralmente, riconfermandosi come una delle eccellenze del panorama rock italiano.

I Bachi Da Pietra (foto sopra) nascono nel 2004 con una forte attitudine tra rock e blues, venato da un incedere noir. I fondatori, Giovanni Succi e Bruno Dorella, ora accompagnati da Marcello Batelli, sono uno dei gruppi di culto dell’underground italiano. L’ultimo lavoro, Reset, uscito a maggio, ha suscitato grandi approvazioni di critica e pubblico. Merito di un lavoro che arricchisce e approfondisce il sound della band: l’incedere sonoro è meno greve, i suoni meno feroci. Ma ciò non toglie nulla alla carica e all’ispirazione, alla scrittura ironica e spietata di Succi. Nello zoo dei Bachi da Pietra gli insetti (presenti nel mantra finale di “Umani o quasi” e nelle sferragliate alla Queens Of The Stone Age di “Insect reset”) hanno imparato a convivere con una fulminante riflessione sul ruolo del musicista, e dell’artista, nel

mondo attuale.

Ore 19.30, spazio dibattiti. SupportoLegaleOnTour: presentazione del documentario “In campo nemico. Storia di Supporto Legale” e dell’albo “Nessun rimorso.

Genova 2001 – 2021”.

Ore 21.30, spazio dibattiti. Per decostruire il patriarcato in musica e parole abbiamo invitato in Libreria Riccardo Burgazzi, editore e autore de “Il maschilismo orecchiabile. Mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana” (Prospero, 2020). Monologo teatrale e conversazione con il pubblico.