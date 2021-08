Radio Onda d’Urto: in via Serenissima concerto di Margherita Vicario, apre Leila al Habash

(red.) Doppio concerto al femminile lunedì 22 agosto in via Serenissima a Brescia nell’ambito di “Agosto con Radio Onda d’Urto”. Sul palco Margherita Vicario con il suo ‘Bingo Tour’; in apertura Laila al Habash.

Biglietti: 22 euro. Disponibili su www.mailticket.it o direttamente a Info Point – Biglietteria di via Serenissima a Brescia, accanto alla Libreria. E’ necessario il Green Pass.

Ingresso solo area festa con stand, bere, cibo, libreria, bancarelle e tanto altro ancora: apertura cancelli ore 19.00. Ingresso con offerta per Radio Onda d’Urto a partire da 1 euro.

Margherita Vicario (sopra), cantautrice e attrice, è considerata una delle artiste più poliedriche della scena musicale italiana e arriva per la prima volta a Brescia per presentare il suo nuovo album: “Bingo”. È nata a Roma il 13 febbraio del 1988, figlia del regista Francesco Vicario, e nipote dell’attore e regista Marco Vicario e

dell’attrice Rossana Podestà. Quindi la sua passione per il mondo dello spettacolo è nata quando era piccola essendo cresciuta in una famiglia di artisti. Ha recitato in serie Tv e film italiani prima di intraprendere la carriera musicale, iniziata con i singoli “Pincio”, “Pina Colada” con Izi e “Orango Tango” uscito nel 2021, anno in cui ha rilasciato, in primavera, il secondo album “Bingo” con un sound avvolgente e beat che entra nella testa, oltre a testi tra l’ironico e il corrosivo. Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, “Bingo” è composto da 14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo dell’autrice.

Laila al Habash (sopra), artista italo-palestinese, 22 anni, è più che una promessa della scena, tra rap, pop e nuove consapevolezze. Romana ma con sangue palestinese, classe 1998, Laila al Habash inizia a 14 anni a scrivere canzoni, che parlano dell’essere adolescenti, di innamoramenti platonici, di sincerità e noia, e che suona poi in giro, soprattutto sui palchi dei locali di Pigneto e San Lorenzo. Cresce con il mito di Raffaella Carrà e di Mina, suoi punti di riferimento tanto stilistici quanto musicali, che mescola nelle canzoni con influenze più contemporanee come Kali Uchis, Princess Nokia e Devendra Banhart. In bilico tra rap e pop, cantautorato e beat avvolgenti, Laila al Habash ha pubblicato pochi mesi fa il primo Ep, “Moquette”.