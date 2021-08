Radio Onda d’Urto: hip hop con Nitro, apre Young Miles, dibattito sulle rotte dei migranti

(red.) Martedì 24 agosto in via Serenissima a Brescia nell’ambito di “Agosto con Radio Onda d’Urto”, sul palco Nitro, in apertura Young Miles.

Biglietti: 23 euro. Disponibili su www.mailticket.it o direttamente a Info Point – Biglietteria di via Serenissima a Brescia, accanto alla libreria. E’ necessario il Green Pass.

Ingresso solo area festa con stand, bere, cibo, libreria, bancarelle e tanto altro ancora: apertura cancelli ore 19.00. Ingresso con offerta per Radio Onda d’Urto a partire da 1 euro.

Nitro (foto sopra), al secolo Nicola Albera, è un 28enne vicentino che ormai da un decennio figura tra i nomi più importanti dell’hip hop italiano senza compromessi. Sulla scena fin da giovanissimo, durante la sua carriera ha collezionato dischi di platino per i suoi due album “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto nella classifica italiana per otto settimane di fila. Nel 2020 Nitro ha pubblicato il quarto album in studio GarbAge, che si caratterizza per la presenza di svariate collaborazioni tra i vari brani, tra cui Lazza, Fabri Fibra, Tha Supreme, Gemitaiz e Dani Faiv. In contemporanea è stato presentato il singolo Saturno. A febbraio 2021 è uscito il singolo Ossigeno, che ha anticipato la riedizione dell’album, denominata GarbAge Evilution. All’interno sei brani inediti, di cui tre in collaborazione con

Casadilego, Rosa Chemical e Vegas Jones.

Classe 2002, Young Miles (foto sopra) è uno dei producer italiani della nuova generazione con più talento. In molti hanno già avuto modo di apprezzare le sue capacità per la produzione di “Star Wars”, brano contenuto nel Machete Mixtape 4, che vedeva la collaborazione di Fabri Fibra e Massimo Pericolo. La firma di “Star Wars” gli è valsa una certificazione platino e ha sancito la sua affiliazione alla Machete Crew. Nel 2020 è uscito il primo lavoro tutto suo, l’ep Glitched Years, dove il producer romano mette assieme tutte le influenze della sua produzione, iniziata all’età di soli…8 anni: dalla house melbourne bounce alla trap, dal bouncy all’elettronica. Young Miles sperimenta molto, strizzando l’occhio alla “future house”, mixando glitch e influenze trap/hip hop.

Nello spazio dibattiti alle ore 19,30. “Sentieri migranti” di Alberto Abo di Monte (Mursia, 2021): cinque rotte lungo l’arco alpino, il racconto delle vite di chi, oltre ogni restrizione, continua a cercare una via di fuga verso una prospettiva migliore. In collaborazione con Ape Brescia.

Ore 21.00 dibattito. “La rotta mediterranea, e poi? Come la fortezza Europa respinge, disumanizza e sfrutta il corpo migrante. I lager in Libia e la traversata in mare, la criminalizzazione della solidarietà, la negazione dei diritti.” In collaborazione con l’Associazione Diritti per Tutti, ne parlano Donatella Albini, di Brescia per Mediterranea Saving Humans, dottoressa di bordo della nave Mare Jonio; Giuseppe Caccia, armatore della nave Mare Jonio, sotto indagine della Procura di

Ragusa per le operazioni di salvataggio; don Mattia Ferrari, cappellano di bordo, ‘pescatore di uomini’.