“Rachmaninov e Shostakovich, tra fantasmi e nostalgie” sabato alla Cascina Parco Gallo

Sabato 2 aprile alle ore 18 presso la Cascina Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia) per “Camera con vista – Il giro del mondo: Russia” viene presentato Rachmaninov e Shostakovich, tra fantasmi e nostalgie. Bazzini Consort: Raquel Amalia Lattanzio, violoncello; Denis Malakhov, pianoforte.

Ingresso 5 euro con prenotazione sul sito internet www.ticketsms.it e gratuito per tutti i soci della Cascina Parco Gallo e del Bazzini Consort. Green pass obbligatorio.

Per i partecipanti è inoltre disponibile, a 15 euro, l’aperitivo del Gallo con tagliere nostrano e Franciacorta.