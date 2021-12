“Raccontami una donna”, musica e teatro in via Moretto in città

(red.) L’associazione culturale La Fionda del Villaggio Violino e l’associazione Festa Della musica Brescia presentano “Raccontami una donna“, uno spettacolo di musica e teatro in programma sabato 11 dicembre 2021 alle ore 20,30 presso Residenza Idra, al Mo.Ca di via Moretto 78, Brescia.

L’ingresso costa 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto ai Centri antiviolenza di Brescia.

Il gruppo Trait d’Union si esibirà in un concerto con canzoni dedicate al tema della violenza e della discriminazione di genere, intervallate da letture che raccontano della genesi di alcuni dei pezzi musicali. il progetto “Raccontami una donna” sarà recitato da Valeria Battaini e Laura Giusti, e musicato dalla band a cui si sono aggiunti due amici, Davide Gigliotti alle tastiere, e Gennaro D’Amicis al pianoforte.

La band sta lavorando per promuovere Aromatica e per portare avanti il progetto “Raccontami una donna” con l’obiettivo di raccogliere fondi per due centri anti-violenza della città: “La casa delle donne” e il “Centro anti-violenza Butterfly”. Potrebbe essere il primo di una lunga serie di concerti nei teatri della provincia. A seguire interverranno con monologhi Valeria Battaini e Laura Giusti. Durante la serata saranno disponibili delle cartoline con citazioni e pensieri sulle donne tratti dalla letteratura.