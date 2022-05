“Quando scoppierà la pace…” se ne parla a Gardone Riviera

Gardone Riviera. “Quando scoppierà la pace. Lo stato delle relazioni internazionali durante e dopo il conflitto russo-ucraino” è il tema dell’incontro in programma lunedì 23 maggio 2022 alle ore 20.30 a Palazzo Wimmer (corso Giuseppe Zanardelli 164, Gardone Riviera) e online su Zoom e Facebook Live.

Stefano Ambrosini (comune di Gardone Riviera) e Davide Boni (comune di Toscolano Maderno), amministratori locali e appassionati di geopolitica, visto il particolare momento storico, hanno deciso di organizzare un evento in lingua inglese con ospiti internazionali per fornire un’analisi strategico/militare di ciò che è accadendo nel conflitto ucraino.

I relatori – analisti militari – (un bielorusso, uno asiatico e uno anonimo) forniranno l’analisi strategica sulla situazione attuale.

Chiuderanno il dibattito l’ospite Brando Benifei, parlamentare europeo e l’autore Flavio Pasotti.

L’evento sarà un evento ibrido, di persona l’ingresso è gratuito.

Link all’evento Facebook https://fb.me/e/2AmiLjkr8

Zoom Evento Link https://bit.ly/37QnWT

Pannello dei relatori

Gli analisti militari saranno:

– War in Ukraine https://www.youtube.com/channel/UCP2QApi8G2TKc8NZmeDWSUg

– Military Summary https://www.youtube.com/channel/UCUnc496-PPmFZVKlYxUnToA

– Defence Politics Asia https://www.youtube.com/c/DefensePoliticsAsia

I relatori non analisti saranno:

– Brando Benifei – Deputato al Parlamento Europeo https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124867/BRANDO_BENIFEI/home

– Flavio Pasotti – Autore www.glistatigenerali.com – www.laragione.eu

Questo evento è un prequel di una scuola geopolitica che sarà organizzata a Gardone Riviera – Lago di Garda – Italia ai primi di ottobre per 3 giorni, esattamente 10 anni dopo “YPBPr – School of Politics & Policy 2012” (Scuola di Alta Formazione apartitica per Under 35 pubblici amministratori).